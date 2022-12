Autorul galatean Gheorghe Marcu, carte publicata in memoria sotiei: "Oamenii dragi nu se uita niciodata, ei se transforma in amintiri frumoase"

"Am publicat aceasta carte, in memoria sotiei mele, care la Revolutia din Decembrie 1989, a fost alaturi de mine. Oamenii dragi nu se uita niciodata, ei se transforma in amintiri frumoase. Sotia mea a plecat intr-o lume mai buna, in urma cu un de zile, dar o voi pastra in sufletul meu, pentru tot restul vietii mele.", isi incepe cartea intitulata "Decembrie '89 Moartea inocentilor", aparuta la editura Axis Libri Galati in anul 2022, autorul galatean Gheorghe Marcu.*"Le doresc sa nu treaca ... citeste toata stirea