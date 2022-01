Autospeciale noi pentru jandarmii galateni

La sfarsitul anului 2021 si inceputul anului 2022, in dotarea Jandarmeriei Galati au intrat trei autospeciale Volkswagen Transporter T6, achizitionate prin programul de dotare al Ministerului Afacerilor Interne si doua autospeciale Volkswagen Caravelle, achizitionate cu ajutorul Uniunii Europene, prin intermediul proiectului "Increasing the professional capacity of staff involved in crowd and riot control operation in a cross-border context", derulat in cadrul Programului Operational Comun ... citeste toata stirea