AVANPREMIERA ABSOLUTA: Thriller-ul psihologic "MIRACOL", pe 24 ianuarie, la Galati (VIDEO)

"Miracol", regizat de Bogdan George Apetri ("Periferic", "Neidentificat"), va putea fi urmarit pe 24 ianuarie, de ziua Micii Uniri, intr-o avanpremiera absoluta, la Galati, la Cinema City. Filmul premiat la numeroase festivaluri internationale de prestigiu se va vedea, cu 10 zile inainte de lansare, in zi de sarbatoare romaneasca.Filmul imbina intensitatea unei drame si tensiunea unui thriller psihologic cu suspansul si intriga atent construita a unui film politist si ii are in rolurile ... citeste toata stirea