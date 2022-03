Avertismentul unui medic de familie despre cazurile de gripa tip A la copii: "Nu se trateaza cu antibiotice"

Medicul specialist de medicina de familie Egri Eduard este ingrijorat de numarul crescut de cauzuri de gripa in randul copiilor, care se prezinta la cabinetul sau: "5 cazuri gripa tip A la copii, niciodata nu am avut atatia copii diagnosticati cu gripa intr-o zi", afirma medicul. Medicul de familie Egri Eduard sustine ca apar tot mai multe cazuri de gripa tip A la copiii care merg in colectivitate, gradinta sau scoala. "Niciodata nu am avut atatia copii diagnosticati cu gripa intr-o zi", adauga ... citeste toata stirea