Avocatii ofera asistenta juridica gratuita pentru ucraineni. Peste 2.500 de refugiati au trecut granita in judetul Galati

Avocatii galateni ii vor ajuta pe ucrainenii fugiti din calea razboului sa obtina statutul de refugiat, dar si sa isi rezolve problemele juridice civile si administrative de care se vor lovi in perioada sederii in Romania. Baroul Galati intinde o mana de ajutor refugiatilor ucraineni care sosesc intr-un numar din ce in ce mai mare in orasul de la malul Dunarii."Din informatiile pe care le avem pana in prezent, este de asteptat ca in urmatoarele zile sprijinul avocatilor sa fie necesar din ... citeste toata stirea