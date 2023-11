Incepand cu anul viitor, in Galati se va desfasura un proiect cultural nou. Este vorba despre un fusion intre teatru si artele vizuale, spun coordonatorii Monica Turcu, artist vizual si Andrei Velea, scriitor. Proiectul este realizat in parteneriat cu o companie de traditie din Galati si va antrena resurse locale, de la actori, artisti, spatii expozitionale si pentru arte performative, precum si alte colaborari.Intregul experiment poarta numele de B l a c k B O X. B l a c k B O X a aparut din ... citeste toata stirea