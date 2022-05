Bacterii ce contin gene rezistente la antibiotice, descoperite in Antarctica

Bacterii care contin gene ce le ofera o rezistenta naturala antibiotica si antimicrobiala au fost descoperit in Antarctica si au potentialul de a se raspandi in afara regiunilor polare, potrivit oamenilor de stiinta din Chile, informeaza Reuters.Andres Marcoleta, cercetator in cadrul Universitatii din Chile, conducatorul studiului publicat in luna martie in revista Science of the Total Environment, a spus ca aceste ''supraputeri'', care au evoluat pentru a rezista la conditii extreme, sunt ... citeste toata stirea