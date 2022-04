Bacteriofagele, virusurile care ar putea salva milioane de vieti

Ar putea parea ciudat in timpul unei pandemii care a ucis milioane de persoane si a bulversat intreaga lume, dar un anumit tip de virus, bacteriofagul, ar putea salva la fel de multe vieti, relateaza AFP.Georgia, o tara mica din Caucaz, este in fruntea cercetarilor privind rezistenta bacteriilor la antibiotice.Desi nu au fost in atentie mult timp in cadrul cercetarilor efectuate in Occident, bacteriofagele sau virusurile care distrug bacterii, sunt de acum utilizate in unele cazuri medicale ... citeste toata stirea