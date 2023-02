Baietel de 7 ani cu o boala infectioasa extrem de rara, internat la Timisoara

Un copil in varsta de 7 ani a fost depistat ca sufera de o maladie foarte rara si este internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara. Copilul a fost diagnosticat cu varicela hemoragica, In cazul baietelului, boala vine pe fondul unei afectiuni oncohematologice. Deosebirea majora fata de varicela "obisnuita" este aceea ca veziculele ce apar pe corp in boala infectioasa devin hemoragice.Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Spitalul de Boli Infectioase ... citeste toata stirea