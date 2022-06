Banu, lacasul de cult fortificat, cu doua muzee. Are ziduri groase de un metru si uimeste cu simbolul de la intrarea in altar

Veche de peste doua secole, Biserica Banu are in grija doua muzee cu icoane rare, carti liturgice si bisericesti - cea mai importanta colectie de carte veche din judetul Galati -, toate protejate de un zid de incinta care sta marturie a rezistentei impotriva invadatorilor. Comuna galateana Nicoresti are o istorie foarte bogata, ce se intinde pe mai bine de 500 de ani. Conform unor legende, Stefan cel Mare a trimis in zona mai multi vornici pentru a cerceta locurile. Unul dintre ei, vornicul ... citeste toata stirea