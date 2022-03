Bataie intre elevi la un liceu de elita din Galati. Victima a fost sanctionata pentru "limbaj neadecvat"

Un elev din clasa a VI-a din Galati a fost batut de mai multi colegi, suferind mai multe leziuni la nivelul fetei. Parintii sunt nemultumiti si ameninta cu sesizare la Ministerul Educatiei deoarece victima a fost sanctionata de conducerea scolii cu mustrare scrisa. Un elev din clasa a VI-a a fost batut de trei colegi, in urma unui conflict la scoala. Din certificatului medico-legal reiese ca victima a suferit numeroase leziuni traumatice, in special in zona fetei, produse prin lovire, pentru ... citeste toata stirea