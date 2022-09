Baut de dimineata, prins la volan cu permisul suspendat

Politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Galati, in timpul activitatilor de serviciu, au oprit in trafic, la data de 05 septembrie 2022, in jurul orei 08.00, pe strada Henri Coanda, din municipiul Galati, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 66 ani, din Galati, care avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. La testarea alcoolscop a rezultat o concentratie de 0,06 mg/l alcool pur in aerul expirat.A fost intocmit un dosar penal pentru infractiunea de ... citeste toata stirea