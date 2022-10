Baut si fara permis, la volanul unei masini "imprumutate"

Sambata, 15 octombrie 2022, in jurul orei 12:50, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie, Galati au depistat in trafic un barbat de 29 ani din satul Odaia Manolache, judetul Galati, care conducea un autoturism fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul.La testarea alcoolscop rezultatul a fost de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.In plus, ... citeste toata stirea