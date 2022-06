BioNTech si Pfizer incep testele asupra unui vaccin universal impotriva coronavirusului in a doua jumatate a anului

BioNTech din Germania, partener al Pfizer in productia de vaccinuri anti-COVID-19, a anuntat ca cele doua companii vor incepe, in a doua jumatate a anului, testarea pe subiecti umani a unor vaccinuri de noua generatie care protejeaza impotriva unei game extinse de coronavirusuri, informeaza miercuri Reuters.Lucrarile lor experimentale asupra vaccinurilor, care depasesc abordarea actuala, includ vaccinuri pentru potentarea celulelor T, concepute in primul rand pentru a proteja impotriva ... citeste toata stirea