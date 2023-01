Biserica noua la Penitenciarul Galati

In Eparhia Dunarii de Jos, sarbatoarea inchinata cinstirii lantului Sfantului Apostol Petru a fost si in acest an, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, prilej de rugaciune si de filantropie pentru persoanele private temporar de libertate din cadrul Penitenciarului de maxima siguranta din municipiul Galati, dar si din celelalte doua penitenciare de la Braila si Tichilesti."In dimineata zilei de 16 ianuarie, un sobor de preoti din Galati au ... citeste toata stirea