Blocul din centrul Galatiului afectat de explozie va fi renovat cu fonduri prin PNRR

Blocul N6 (foto a 'a "), afectat de o explozie puternica in urma cu circa doi ani, va beneficia de lucrari ample de renovare, dupa ce a fost semnat, in cadrul PNRR, contractul de finantare, informeaza Primaria municipiului Galati.Potrivit municipalitatii, "in cadrul proiectului sunt prevazute in principal lucrari de consolidare seismica si de reabilitare termica a elementelor de anvelopa, lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de ... citeste toata stirea