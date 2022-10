Blues-ul se simte bine la Galati (FOTO)

In acest weekend, iubitorii de blues s-au reunit pentru un concert sustinut de doi din cei mai talentati si cunoscuti muzicieni romani: Hanno Hofer si Florin Giuglea.Programul celor doi, in stil "unplugged", adica sustinut numai la voce si instrumente acustice, chitara, ukulele si "lap steel guitar", a cuprins piese clasice de blues si prelucrari dupa artisti celebri ca Jimi Hendrix. Un duet armonios care demonstreaza ca in Romania blues-ul este la el acasa.De mentionat ca cei doi muzicieni ... citeste toata stirea