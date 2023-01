Boboteaza 2023: Galatenii pot lua astazi acasa Aghiasma Mare de la biserici

In aceasta dimineata, joi, 05 ianuarie 2023, la ora 08.00, in orase si la sate, a inceput Sfanta Liturghie, iar sfintirea cea mare a apei, aghiasma, va incepe la ora 10.00, a anuntat IPS Casian. Arhiepiscopul Dunarii de Jos a precizat ca dupa orele pranzului, galatenii pot lua de la biserici acasa aghiasma mare, asezata, prin voluntari, la Galati si Braila, in zeci de mii de sticle speciale.Mesajul integral transmis miercuri seara de Arhiepiscop:"Sunt recunoscator si neputincios in a va ... citeste toata stirea