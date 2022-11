Bolnavii din Spitalul Judetean Galati binecuvantati de Sfantul Ierarh Nectarie (FOTO)

In cadrul programelor pastoral-misionare si social filantropice dedicate Sfantului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al orasului Galati si al intregii Romanii, in aceasta luna in Eparhia Dunarii de Jos se inscrie si cinstirea Sfantului Ierarh Nectarie, sarbatorit in fiecare an de Biserica Ortodoxa la data de 9 noiembrie."Evenimentele din aceasta zi au debutat in Capela Seminarului Teologic "Sfantul Apostol Andrei", care il are ca ocrotitor si pe Sfantul Ierarh Nectarie Taumaturgul, prin ... citeste toata stirea