Bomba de aviatie, de 50 kilograme, gasita pe un teren agricol. Va fi detonata de pirotehnicienii de la ISU

O bomba de aviatie, de aproximativ 50 kilograme, va fi detonata controlat, dminica, 9 ianuarie, in cadrul unei misiuni a pirotehnicienilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati. Bomba de aviatie a fost descoperita in timpul unor lucrari agricole. Potrivit ISU Galati, duminica, in jurul orei 13.30, echipa pirotehnica din cadrul Detasamentului de Pompieri Galati va executa o misiune de distrugere in conditii de siguranta, a unui element de munitie, bomba de aviatie ... citeste toata stirea