Bragagizantul, vinul "Trei brate" si "trufele divine", atractiile unui festival international de produse traditionale

Conserve de melci si crema de trufe din Bulgaria, prune cu nuca, fierte in vin din Republica Moldova, paste bio din Grecia, zacusca de peste si produse apicole de la Braila, sunt doar cateva din produsele traditionale care au facut deliciul degustatorilor in Campusul Stiintei din Galati. Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati a gazduit vineri, 20 mai, Festivalul International pentru produse locale/traditionale din zona de Sud-Est a Marii Negre, organizat in cadrul proiectului LOC FOOD ... citeste toata stirea