BRAVO! Doi copilasi din Galati au gasit si inapoiat portofelul unei femei din Ucraina

Aflat in serviciu la Arhivele Judetene Galati, Costel, subofiter la Detasamentul 3 Jandarmi Galati, a vazut cum pe poarta institutiei intra grabiti doi copii. A iesit repede in intampinarea lor crezand ca au probleme, mai ales ca era inserat afara. Copiii, insa, i-au spus ca au gasit un portofel in statia din Tiglina 2 si vor sa il lase la el, relateaza Jandarmeria Galati."Costel a luat portofelul si le-a multumit celor doi copii pentru gestul lor civic spunandu-le ca un astfel de comportament ... citeste toata stirea