Brazii de Craciun, care au impodobit casele romanilor, se intorc in natura. Cum sunt valorificati la Galati

Mii de brazi naturali care au adus bucurie galatenilor in perioada Sarbatorilor de iarna se intorc in natura. Anual, societatea publica de salubrizare ii strange de la containere si ii transforma in ingrasamant bio pentru spatiile verzi din oras. Este perioada in care mii de brazi stransi de la containerele de gunoi ajung la statia de compostare de la marginea orasului Galati. 21 de tone de brazi au ajuns deja la statia de compostare.Toti brazii sunt tocati in intregime si sunt transformati de ... citeste toata stirea