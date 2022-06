Bresa in digul de la Cosmesti. In caz de debite crescute, localitatea ar putea fi in pericol

Apa erodeaza continuu digul care apara localitatea Cosmesti de inundatii. De curand, au fost constat faptul ca fenomenul erozional se manifesta accentuat pe malul drept al raului Siret si afecteaza corpul digului de contur al acumularii Cosmesti si, de asemenea, exista deja o bresa in depunerea de pamant de pe malul stang al raului Siret amonte de podul rutier, astfel ca, gospodariile limitrofe sunt expuse pericolului de inundatie in cazul unor debite crescute ce ar putea aparea in cazul unor ... citeste toata stirea