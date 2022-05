"Bronz" pentru Galati la numarul de someri

La sfarsitul lunii aprilie 2022, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati erau inregistrati 10225 someri (din care 4607 femei), rata somajului fiind de 5,44% (calculata in functie de populatia activa civila la data de 01.01.2021). Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 5,60%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,16 pp.Din totalul de 10225 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Galati, 937 erau beneficiari de ... citeste toata stirea