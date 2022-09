Bursa locurilor de munca pentru absolventi - 2022, in Galati si Tecuci

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati organizeaza, in data de 14 octombrie 2022, evenimentul "Bursa locurilor de munca pentru absolventi".Obiectivele principale ale evenimentului sunt cresterea gradului de ocupare pentru toate categoriile de persoane aflate in cautarea unui loc de munca si crearea de noi oportunitati pentru angajatori in identificarea potentialilor viitori angajati, care prin experienta si abilitatile lor pot contribui la succesul activitatii ... citeste toata stirea