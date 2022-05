Caine ciobanesc carpatin, infometat de stapan. Bietul animal a ajuns sa cantareasca doar 10-15 kilograme

Un barbat din Galati a fost amendat de Politia Animalelor deoarece si-a infometat cainele si l-a lasat fara ingrijiri. Patrupedul a fost salvat si dus in siguranta in adapostul asociatiei "Ajutati-l pe Labus". Este insa foarte slabit si are nevoie de multe zile de recuperare. Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor au fost sesizati, zilele trecute, cu privire la un posibil caz de schingiuire a animalelor, intr-un imobil din comuna Smardan, Galati. Politistii au mers acolo si ... citeste toata stirea