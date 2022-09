Calatorie in scoala de altadata, la Biblioteca A"V.A. Urechia"

In perioada 1-30 septembrie, la sediul Bibliotecii Judetene A"V.A. Urechia", in foaierul Salilor de lectura de la etajul 1, Serviciul Referinte si compartimentul Colectii Speciale organizeaza expozitia "Fotografia ta, istoria Galatiului: Calatorie in scoala de altadata", care cuprinde fotografii din Colectiile Speciale ale Bibliotecii, precum si din donatiile primite in cadrul proiectului "Fotografia ta, istoria noastra! Amintirile voastre, istoria Galatiului!", ce promoveaza rolul Bibliotecii ... citeste toata stirea