Calendarul anului scolar 2022-2023 pentru judetul Galati

S-a stabilit cand vor avea elevii din judetul Galati saptamana de vacanta din februarie 2023, aceasta perioada de vacanta fiind stabilita la decizia inspectoratelor scolare din fiecare judet, in perioada 6 - 26 februarie 2023.Astfel, potrivit anuntului facut de Inspectoratul Scolar Judetean Galati, in invatamantul preuniversitar din judetul Galati, vacanta din luna februarie a anului scolar 2022-2023 este stabilita in perioada 20 - 26 februarie 2023.Anul scolar 2022-2023 este structurat ... citeste toata stirea