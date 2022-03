Camion de 20 m lungime incarcat cu 18 tone de ajutoare, trimis refugiatilor de catre Asociatia Romanilor din Italia

Asociatia Romanilor din Italia, in colaborare cu Salvamamme, au realizat prima actiune "SOS Ucraina" sub sloganul "Grazie Roma", care consta in ajutorarea populatiei ucrainene, greu incercate de ororile razboiului. Actiunea a inceput prin strangerea de ajutoare la inceputul saptamanii trecute, donatori fiind cetateni italieni, cetateni romani, membri ai Asociatiei.Astfel, aproximativ 18 tone de ajutoare umanitare (alimente, medicamente, paturi, produse de igiena corporala, imbracaminte, ... citeste toata stirea