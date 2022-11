Campania impreuna-in.eu la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania impreuna cu Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, cu sprijinul EUROPE DIRECT Galati, organizeaza in data de 21 noiembrie 2022 - ora 11:00 un eveniment in cadrul campaniei #impreuna-in.eu dedicat tinerilor din Galati si intreaga regiune.Se va discuta, impreuna cu alti tineri, despre ce inseamna sa fii un cetatean implicat civic, despre rolul tinerilor intr-o societate democratica, despre motivatiile si valorile care determina un ... citeste toata stirea