Candidata de 45 de ani, prinsa in timp ce incerca sa fraudeze examenul de Bacalaureat cu un pix-telefon

O femeie de 45 de ani, absolventa a unui liceu particular din Galati, a fost prinsa copiind in timpul examenului de bacalaureat. Ea vorbea la un pix cu telefon si sim. Peste 3.000 de candidati la Bacalaureat din judetul Galati au sustinut marti, 21 iunie, proba obligatorie a profilului, la Matematica sau Istorie, in functie de profilul parcurs in cei patru ani de liceu. O tentativa de frauda a fost descoperita intr-un centru de examen, iar candidatul a fost eliminat din examen. "Membrii ... citeste toata stirea