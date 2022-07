Cantitate importanta de amfetamina introdusa in tara. Perchezitii si arestari in randul traficantilor VIDEO

Doi barbati au fost arestati la Galati sub suspiciunea de introducere in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc. Cei doi sunt suspectati ca au introdus in tara o cantitate importanta de amfetamina, pe care intentionau sa o vanda pe teritoriul Romaniei. Pe 13 iulie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Galati au retinut doua persoane pentru 24 de ore, cercetate pentru introducere in tara de ... citeste toata stirea