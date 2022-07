Carantina de cinci zile pentru jucatorii nevaccinati care vor participa la Cupa Mondiala de fotbal

Jucatorii care vor participa la Cupa Mondiala de fotbal editia 2022 (21 noiembrie - 18 decembrie) si care nu sunt vaccinati impotriva Covid-19 vor trebui sa ramana in carantina timp de cinci zile dupa sosirea lor in Qatar, potrivit ziarului The Telegraph.Comitetul local de organizare a confirmat marti ca cerintele actuale de intrare in Qatar impun ca toti vizitatorii straini nevaccinati sa se autoizoleze timp de cinci zile intr-un hotel."Toti participantii ar trebui sa urmeze recomandarile de ... citeste toata stirea