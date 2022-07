Caravana Filmelor TIFF Unlimited 2022 ajunge la Galati

Cea de-a 13-a editie a Caravanei Filmelor TIFF Unlimited isi (re)incepe traseul prin tara, dupa ce a oferit in iunie un debut de succes in Targu Lapus, cu 2 seri de filme apreciate de public direct pe Stadion, informeaza organizatorii.Astfel, primul oras care va gazdui in iulie serile de film in aer liber propuse de organizatorii celui mai mare festival de film din tara este Satu Mare (8 - 10 iulie), urmat de Carei si satul Breb din Maramures (15 - 17 iulie) si Timisoara (21 - 24 iulie, 26 - ... citeste toata stirea