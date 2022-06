Care sunt tarifele de acces la Plaja Dunarea

Asa cum Monitorul de Galati a relatat AICI, maine, joi, 16 iunie 2022, Plaja Dunarea se redeschide publicului, iar noi va prezentam tarifele de acces din acest an.Pentru lunile iunie si septembrie, adultii vor plati pentru acces in timpul saptamanii, respectiv in zilele de marti, miercuri, joi si vineri, 40 de lei, iar in weekend, sambata si duminica, aceeasi suma, copiii cu varsta intre 7 si 14 ani, 20 de lei, atat in timpul saptamanii cat si in weekend, copii sub 7 ani avand intrare libera. ... citeste toata stirea