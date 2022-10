Carti de succes, lansate la Galati (FOTO)

Doina Rusti s-a intors, pe 01 octombrie 2022, la Galati, in vizita la conu' si maestrul Urechia, pentru a-si lansa, in cadrul seriei "Noaptea in Biblioteca la Galati: Lansare de carti", cea mai noua si cea mai de succes carte din ultimul timp, "Ciudatenii amoroase din Bucurestiul fanariot", unde un capitol este dedicat... greierilor din Lipscani! Doina Rusti a prezentat si cea mai noua colectie a Editurii Litera, "Biblioteca de proza contemporana", dedicata scriitorilor (inca) tineri (dar nu ... citeste toata stirea