Cartier din Galati terorizat de o femeie bolnava psihic (VIDEO)

"Dana Criminala", o femeie cu afectiuni psihice grave din Galati, continua sa terorizeze galatenii. Pe unde trece distruge si vandalizeaza tot ce ii iese in cale. De curand, femeia a inceput sa "atace", in centrul Galatiului, in proximitatea magazinului Winmarkt (Modern). Camerele de supraveghere de la blocuri au suprins-o pe aceasta cum loveste puternic intr-o masina cu un scaun si ii avariaza un far (VEZI VIDEOmai jos! a "). Oamenii din zonele in care aceasta isi manifesta apucaturile ... citeste toata stirea