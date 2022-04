Cascadorie pe DN25 filmata cu o camera de bord. Politistii ii cauta pe soferii implicati VIDEO

Mai multe masini au fost implicate duminica, 17 aprilie, intr-un accident pe DN 25 in apropierea localitatii Movileni, in judetul Galati. Dupa vizionarea imaginilor, politistii s-au autosesizat si au inceput cercetarile. Accidentul produs pe DN 25, in judetul Galati, a fost filmat cu o camera de bord. Din imagini se observa cum o masina care mergea cu viteza a intrat pe contrasens, a lovit parapetii de protectie cu partea laterala, a evitat coliziunea frontala cu un autoturism si apoi s-a ... citeste toata stirea