Cat de puternica este frica de razboi si cum ne poate afecta la nivel individual si colectiv

Frica de razboi ne consuma mai mult decat vor sa o recunoasca unii dintre noi. Ea creste constant in intensitate, iar daca nu o constientizam, putem ajunge la paranoia. Efectele acestei stari se pot amplifica daca o traim la nivel de comunitate, pana la punctul in care se va manifesta necontrolat. Un potential conflict in imediata vecinatate a Romaniei a determinat o crestere alarmanta a fricii de razboi. La aceasta s-a adaugat frica de boala si implicit de moarte, care s-a accentuat vizibil in ... citeste toata stirea