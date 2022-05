Catelusa cu 9 pui chinuita de stapana, salvata de Protectia Animalelor Galati (FOTO)

In cursul zilei de ieri, in baza unei sesizari telefonice, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor Galati s-au deplasat la un imobil situat pe strada Brasov, din municipiul Galati, unde au gasit un caine (femela) rasa comuna, cu 9 pui, de aproximativ o luna.La fata locului, politistii au constatat ca animalul era subnutrit, ca urmare a neasigurarii hranei si apei in cantitati suficiente, adapostul acestuia nu este corespunzator si detinatorul, o femeie, din municipiul Galati, nu i-a ... citeste toata stirea