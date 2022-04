Cati galateni s-au autorecenzat in perioada 14 martie - 17 aprilie 2022

In perioada 14 martie - 17 aprilie 2022, numarul total al chestionarelor completate prin autorecenzare in judetul Galati a fost de 109.523 chestionare completate, atat individual de catre populatie, cat si in centrele destinate autorecenzarii asistate puse la dispozitie de catre unitatile administrativ-teritoriale. Din numarul total de chestionare completate la nivelul judetului Galati, situatia pe medii de rezidenta se prezinta astfel: 41,6% au fost completate in mediul urban (45.596 ... citeste toata stirea