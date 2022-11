Ce cautam in relatiile noastre? LOVE AFTER, o noua premiera la Teatrul Dramatic Galati (FOTO)

"Cand dragoste nu e, nimic nu e", concluziona monumentalul Marin Preda in ultima sa carte.Desi cautam fericirea in casatorie, nu este atat de simplu, ceea ce vrea sa demonstreze regizorul Eugen Fat in ultima productie a Teatrului Dramatic "Fani Tardini". Aceasta adaptare dupa serialul de televiziune american "Scenes from a Marriage", este o declaratie despre pretul unei casatorii, incluzand si pretul divortului. La randul sau, seria din U.S.A., este o adaptare a filmului lui Ingmar Bergman din ... citeste toata stirea