Ce felicitari de Paste isi trimiteau romanii in urma cu 100 de ani: "Pofta buna la cozonaci!" FOTO

Zeci de felicitari de Paste, unele cu mesaje scrise cu 100 de ani in urma, sunt expuse in aceste zile la Biblioteca V.A Urechia din Galati. Una dintre acestea este din anul 1911 si are ilustrata o imagine de familie, cu membrii Familiei Regale a Romaniei: Principesa Maria, Principele Carol si Principesa Ileana. In expozitia Bibliotecii V.A Urechia din Galati se gasesc atat felicitari din Colectiile Speciale, cat si unele provenite din donatii sau arhive personale. Sunt urari de la colegi, ... citeste toata stirea