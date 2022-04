Ce nu este bine sa faci astazi, in Joia Mare

Joia Mare, care se mai numeste Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta, cea a Deniei Mari. Potrivit credintei crestin-ortodoxe, acum ni se aminteste cum Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie. Tot in Joia Mare se vopsesc ouale in rosu, urmand ca in Sambata Mare sa se coaca pasca si cozonacul.In saptamana Patimilor, credinciosii rememoreaza pas cu pas calea urmata de Iisus Hristos pentru mantuirea omului si invingerea mortii, cale care culmineaza cu ... citeste toata stirea