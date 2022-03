Ce sa NU dai de pomana de Buna Vestire. E mare pacat!

Buna Vestire este una dintre cele mai mari sarbatori din calendarul crestin ortodox. In fiecare an, aceasta sarbatoare pica pe 25 martie, in Postul Pastelui.Este una dintre sarbatorile inchinate Fecioarei Maria. De Buna Vestire, Fecioara Maria a primit vestea ca il va aduce pe lume pe Mesia, veste care i-a fost adusa de Sfantul Arhanghel Gavriil.Fiind una dintre sarbatorile importante din Postul Pastelui, credinciosii o respecta in fiecare an cu sfintenie. Pe langa traditiile si obiceiurile ... citeste toata stirea