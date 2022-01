Cea mai mare investitie in cercetarea romaneasca din ultimii 10 ani. Proiect de 20 milioane de euro, la UDJ Galati

Galatiul va avea cel mai mare centru de cercetare din sud-estul Europei si cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale UE. Totul in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii "Dunarea de Jos" Galati. Proiectul UDJ se numeste "Sistem integrat pentru cercetarea monitorizarea complexa a mediului in aria fluviului Dunarea" si este in curs de implementare. Practic, proiectul va avea doua mari componente: o nava de cercetare si un sistem fix de ... citeste toata stirea