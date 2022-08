Cea mai recenta reaparitie a holerei a provocat 200 de morti in zece luni, in Camerun

O reaparitie a holerei a provocat 200 de morti din octombrie 2021 in Camerun, tara in care au fost inregistrate peste 10.300 de cazuri diagnosticate cu aceasta boala, a anuntat ministrul Sanatatii, informeaza vineri AFP.Holera, o boala diareica acuta ce poate cauza decesul in cateva ore in lipsa tratamentului, reapare periodic in Camerun, o tara din Africa Centrala cu o populatie de peste 25 de milioane de locuitori.De la inceputul epidemiei de holera, la sfarsitul lunii octombrie 2021, 200 ... citeste toata stirea