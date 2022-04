Cel mai mare bazin legumicol din tara va avea apa potabila si canalizare. Investitie de 34 milioane de euro

Localitatea Matca, din judetul Galati, unde functioneaza cel mai mare bazin legumicol din tara, va avea sistem de apa si canalizare. Investitia va fi realizata cu fonduri europene de aproape 34 de milioane de euro. Matca este unul dintre cele mai mare bazine legumicole din tara, avand peste 1.000 de hectare de solarii si 2.000 de hectare cu culturi in camp.Comuna are 12.000 de locuitori, este pe locul trei in judet (dupa municipiile Galati si Tecuci), la numarul de locuitori si la cifra totala ... citeste toata stirea