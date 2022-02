Cel mai mare proprietar de mall-uri din Romania va construi un complex modern pe malul Dunarii, la Galati

Un important investitor din piata imobiliara din Europa Centrala si de Est, NEPI Rockcastle, a cumparat 17 hectare de teren in zona portului Galati, pentru un proiect imobiliar modern. Terenul cumparat de NEPI Rockcastle este cel al fostei fabrici INTFOR, fostul Laminor Cristea Nicolae (care producea tabla zincata), care a fost covertit pentru productia de tabla vopsita si profile. Dupa zece ani de insolventa, compania omului de afaceri Andrei Lisinschi a intrat in faliment in urma cu doi ani. ... citeste toata stirea